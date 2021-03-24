حديث عن العنصرية... الأهلي ينشر رسالة جديدة لاذعة من محمد منير إلى جماهير الزمالك

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأهلي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "إلى أبنائي كل اللاعبين... محبتي لكم إلى الأبد، وتسقط العنصرية... محمد منير".

وأتبع الأهلي تغريدة محمد منير بقوله :"دائما في قلوبنا يا ملك".

​وأرفق الأهلي التغريدة بصورتين تظهر محمد منير وهو يكتب تلك الرسالة على قميص الأهلي الأحمر، وأخرى وهو يوقع على القميص أيضا.

وكان محمد منير قد أحدث ضجة عارمة بإعلانه المفاجئ عن تراجعه عن تشجيع نادي الزمالك، الذي كان أحد أبرز أنصاره ومشجعيه طواله تاريخه.

ورد محمد منير، خلال لقاء تلفزيوني على مقولة إنه "من أكبر مشجعي نادي الزمالك"، قائلا: "كنت من مشجعي الزمالك".

وعرف عن الفنان محمد منير حبه وتشجيعه لنادي الزمالك طوال حياته وهو ما سبب صدمة لجماهير الزمالك.

​وأوضح المطرب الملقب بالكينج، "لكن حاليا بحب لاعيبة النادي الأهلي".

وأشار منير إلى أنه طالب كل المصريين بتشجيع النادي الأهلي خلال بطولة كأس العالم للأندية في مباراته أمام بايرن ميونخ.

يشار إلى أن محمد منير كان من بين أكثر الموضوعات تداولا على محرك البحث الأمريكي "غوغل" خلال الأسبوع الماضي، بعد عرض لقاء تلفزيوني له في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية.

وتحدث منير في الحديث التلفزيوني عن العديد من الأسرار في حياته، منها عمل شقيقه مع وزير الدفاع الأمريكي، وأن لديه 18 حفيدا، ورأيه في تجديد الخطاب الديني في مصر.