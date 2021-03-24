نشر 100 قناص.. خطة أمنية عراقية للقضاء على فلول "داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، أنه جرى "وضع استراتيجية، وخطة بتغيير الأساليب ضد المجاميع الإرهابية لمنع تنقلها والقيام بعملياتها".

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وأوضح الساعدي أن هناك تنسيقا مع القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي، في هذا السياق.

وذكر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب أنه تم نشر ما يزيد عن 100 قناص للقضاء على ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا).

وأشار الساعدي إلى أن عملية "الأسد المتأهب"، تم تنفيذها في المناطق التي يصعب وصول القطعات الأمنية إليها، موضحا أن هذه المناطق جبلية ووعرة "وهي أشبه بالحدود الفاصلة بين قطعات البيشمركة ووزارة الدفاع". واعتبر أن هذه المنطقة توفر ملاذا آمنا لتنقل الإرهابيين.

وأضاف الساعدي أن هذه العملية أسفرت عن تدمير ما يزيد عن 320 كهفا كانت تأوي إرهابيين، مبينا أن "قطاعات الجهاز لديها اتصال مع جميع طائرات القوة الجوية والتحالف الدولي".

وفي الإطار ذاته، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، أن عملية "الأسد المُتأهب" التي نفذها جهاز مكافحة الارهاب في سلسلة جبال مخمور، أسفرت عن مقتل 27 إرهابيا من عصابات "داعـش" الإرهابية وتدمير 120 كهفا وموقعا تابعا لتلك العصابات.