شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحى، اليوم الأربعاء، إثر اقتحام القوات الإسرائيلى بلدة "بير نبالا" شمال غرب القدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن القوات أطلقت الرصاص الحى صوب شابين من قرية الجيب، أثناء تأدية عملهما فى بيرنبالا المجاورة، واستولت على مركبتهما ونقلتهما بسيارة اسعاف إسرائيلية، كما نصبت حاجزين عسكريين عند "جسر قلنديا" ومدخل "بير نبالا"، المؤديين إلى نحو 10 قرى وبلدات فى المنطقة، ما أدى إلى احتجاز مئات المركبات، واندلاع مواجهات قرب بيرنبالا.