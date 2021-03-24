شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط لـ العربية: اختيارى جاء بالإجماع.. والعرف جرى أن يكون الأمين العام من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن التجديد له لفترة ثانية في منصبه على رأس المنظمة الإقليمية جاء بإجماع كامل، وأنه لم يرصد أى اعتراض.

ووصف أبو الغيط، فى حوار مع قناة "العربية"، أن الحديث عن الاختلاف بين الدول الأعضاء، حول اختياره، بـ"المعلومات غير الدقيقة".

وأشار أبو الغيط، إلى أن العرف جرى على اختيار الأمين العام للجامعة العربية من مصر، منذ عام 1945، ربما لأن الفكرة خرجت من مصر، أو ربما لأن مصر هي دولة المقر.

وأوضح أبو الغيط، أن الحديث عن تدوير المنصب ليس بالجديد، حيث سبق وأن تم ترشيح أسماء لتولى المنصب، إلا أن الأمر متروك للدول الأعضاء في الجامعة العربية.