سامسونغ: طرح الجيل الأحدث من الشاشات عالية الدقة

الكويت - هبة التوبجي - أعلنت شركة سامسونغ عن مجموعة جديدة من الشاشات الإلكترونية المتطورة التي حصلت على مواصفات متنوعة تلبي احتياجات مختلف المستخدمين.

ومن أبرز الشاشات التي استعرضتها الشركة جاء نموذج S80UA بمقاس 27 بوصة الذي يتمتع بمحور قابل للإمالة بزوايا مختلفة لتدوير وضعيات رؤية متعددة للمستخدمين، فضلا عن احتوائه على منافذ USB و USB لوصله مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية، ومنفذ DisplayPort 1.2، ومنفذ HDMI 2.0. وفقا لـ”روسيا اليوم”

وضمت سلسلة S8 شاشة أخرى بنفس المقاس، وشاشة S80A بمقاس 32 بوصة بدقة عرض (3840/2160) بوصة، كل هذه الشاشات لديها استجابة سريعة جدا ما يجعلها مناسبة للمصممين ومحبي الألعاب الإلكترونية.

أما السلسلة الثانية S7 من المجموعة الجديدة فضمت شاشتين بمقاس 27 بوصة، وشاشة بمقاس 32 بوصة بدقة عرض ممتازة أيضا.

والسلسلة الثالثة S6 ضمت ستة نماذج بمقاسات تتراوح ما بين 24 و34 بوصة، تتمتع بدقة عرض تعادل (2560/1440) بيكسل، وتدعم تقنيات HDR10.