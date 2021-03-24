البيئة: تدريب الشباب على تربية النحل وإنتاج منتجاته

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن برنامج “بناء وتعزيز القدرات الوطنية وتأهيل الشباب السعودي لتربية النحل وإنتاج منتجاته” برنامجاً تدريبياً، تحت عنوان “قصة نجاح”، قدمه النحال فايز بن محمد القثامي.

وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج، يأتي بهدف استفادة المتدربين من الخبرات والتجارب السابقة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية وتأهيلها لتربية النحل وإنتاج منتجاته، وإجراء دراسات تطبيقية لإعداد برامج متكاملة لتأهيل الشباب للعمل بهذه الصناعة.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يستمر ثلاثة أشهر لكل دورة، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمتدرب بمنحه 30 خلية نحل من السلالة المحلية أو ما يعادلها في المشاريع الأخرى في مجال تربية النحل، وتقديم الدعم الفني للخريجين من البرنامج التدريبي لمدة 6 شهور بعد نهاية التدريب.

وبينت الوزارة أن البرنامج قُسِّم إلى ثلاثة برامج، وتتمثل في أساسيات تربية النحل، والبرامج التخصصية في تربية النحل، وبرامج التنمية البشرية وريادة الأعمال والتسويق. منوهة بأنه يقوم بالتدريب نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في هذا المجال، وبالتعاون مع الجامعات، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الوزارة إضافة إلى المشاركة في معارض محلية ودولية لأعمال المتدربين بمشاركة 100 متدرب على الأقل من المتميزين.