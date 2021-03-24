شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 1036 مركبة «هوندا» لخلل في «لوحة العدادات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استدعاء 1,036 مركبة هوندا “ODYSSEY/PILOT” موديلات 2021-2018. وأوضحت الوزارة، أن ذلك لخلل في وحدة التحكم في لوحة العدادات قد يؤدي إلى عدم عرض لوحة العدادات لمعلومات مهمة مثل ضغط زيت المحرك وعداد السرعة أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.

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