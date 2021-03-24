دياب: تشكيل حكومة جديدة تحول إلى أزمة وطنية ونطالب بتفسير دستوري لصلاحيات الحكومة المستقيلة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال دياب في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" إن "الأمور تجاوزت حدود المنطق، وتحول تشكيل الحكومة إلى أزمة وطنية، مما أدى ويؤدي إلى تفاقم معاناة اللبنانيين في ظل هذا الدوران السياسي المخيف في الحلقة المفرغة بحثًا عن تسويات لم تفلح في تفكيك عقد تشكيل الحكومة".

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وتابع دياب قائلا إن "الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدّد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة".

وخلص دياب قائلا: "هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الكريم الذي يمتلك حصرًا هذا الحق، كما أكد المجلس نفسه سابقا".

يشار إلى أن الخلاف السياسي بين معسكري الحريري وعون قد تصاعدت حدته بعد فشل لقائهما الأخير في الوصول إلى توافق على تشكيل الحكومة.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن "رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول أن رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك أن توقيعه لإصدار مرسوم التأليف هو إنشائي وليس إعلانياً