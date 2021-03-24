إعلام: شركة إماراتية تدرس إدارة موانئ إسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الموقع الإلكتروني "i24news"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الشركة الإماراتية تدرس إمكانية إدارة موانئ إسرائيلية أخرى، من بينها ميناء إيلات ميناء أشدود القديم والواقعان في جنوب إسرائيل.

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وقال رئيس إدارة الشركة، سلطان بن سليم:

إن إسرائيل تعتبر جسرا استراتيجيا للغاية بين أوروبا وأجزاء كثيرة من أعمالنا.

وتأتي معظم عائدات الشركة الإماراتية من إدارة المنطقة التجارية الحرة، جبل علي في دبي، وإدارة عشرات الموانئ والمحطات البحرية في أنحاء العالم، فيما تقوم الشركة في أحيان كثيرة بشراء نسبة معينة من ملكية الميناء الذي تقوم بإدارته أو تؤجره من الدولة بعقد ايجار طويل الأمد.

ورفض القائمون على ميناء إيلات التعقيب، في حين أن القائمين على ميناء أشدود قالوا إنهم لا يعرفون شيئا عن مثل هذه النوايا.

ويشار إلى أن 6.5% من أسهم ميناء إيلات يمتلكها رجل أعمال إسرائيلي يخوض مناقصة ميناء حيفا مع الشركة الإماراتية.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.