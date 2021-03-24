مصر... حظر الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في معرض إجابة الوزير على بعض الاستفسارات الخاصة بامتحانات نهاية العام لصفوف الثانوية العامة الثلاثة، حسبما نقلت "بوابة الأهرام" الإلكترونية.

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أوضح شوقي إنه يمنع دخول الأجهزة الإلكترونية في اللجان المدرسية لمنع ظاهرة الغش باستخدام هذه الأدوات، وفي "الثانوية العامة" سوف يسمح بدخول التابلت لأن امتحاناتها إلكترونية، ولكن في بيئة تكنولوجية تمنع الدخول على الإنترنت.

وأضاف الوزير "لم نطبع كتبا ورقية هذا العام وبالتالي لا يملك كل الطلاب هذه الكتب ولذلك هذا يتنافى مع تكافؤ الفرص في هذه الحالة".

وشدد الوزير على أن الوزارة سوف توفر المعلومات المرتبطة بالامتحان في ورقة خاصة لكل الطلاب يتم إعدادها من المركز القومي للامتحانات، داعيا إلى الثقة في قدرة الوزارة على هذا بما يتناسب مع أسئلة الامتحان، علما بأن هذا يتم تطبيقه على كل الطلاب.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية "التقييم في جو من تكافؤ الفرص حتى يتبين كل طالب مستواه الحقيقي بالنسبة لزملائه ونحقق الهدف الحقيقي من الامتحانات".