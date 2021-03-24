الجيش الإيراني: بإمكاننا "تمريغ" أنوف الأعداء بالتراب في أي زمان ومكان

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، حوارا مع حبيب الله سياري، أكد من خلاله أن "الجيش الإيراني مستعد لمواجهة أي عدو ويسير مواكبا لتهديدات الحاضر".

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ووصف الأميرال سياري، أداء الجيش الإيراني خلال الأربعين عاما التي تمر على انتصار الثورة الإسلامية، بأنه "قيم للغاية"، مضيفا:

لقد أدى الجيش مهامه بشكل جيد خلال هذه السنوات وزاد من جاهزيته لمواجهة أي عدو ويقوم على الدوام بالتنبؤ والتبصر والتخطيط للمستقبل وفقا للتهديدات الراهنة.

وتابع نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، أن "جيش بلاده وبفضل الكفاءات الشبابية والعلمية التي يمتلكها أصبح في أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد ضد الثورة الإسلامية وسلامة الأراضي الإيرانية، وأن يمرغ أنوف الأعداء بالتراب في أي وقت وحيثما يشاء".

وبشأن إجراء المناورات العسكرية، شدد الأميرال سياري على أن هذه المناورات تظهر قدرة القوات المسلحة الإيرانية على القيام بمهامها والدفاع عن الثورة ونظام الجمهورية الإسلامية وسلامة الأراضي الإيرانية، أي أن "الأعداء يجب أن يعلموا أن لدينا مثل هذه القدرات بحيث اذا أراد أحد ما التطاول علينا، لن يحصد سوى الندم".