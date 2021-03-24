الصحة السعودية: 3.5 مليون عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب البيان، تجاوز عدد الجرعات التي تم تقديمها 3.5 مليون جرعة تم توزيعها على 500 مركز لقاح في مختلف أنحاء البلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

​وسعيا منها للحفاظ على صحة الأفراد، دعت وزارة الصحة السكان للاشتراك بتطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح اللازم في أقرب مركز لهم.

الجدير بالذكر أن عدد الحالات النشطة داخل السعودية بلغت 4205 حالات، بينها 627 حالة حرجة، وتوفيت ست حالات، وبلغ عدد الإصابات كاملة 386300، شفي منهم 375471 حالة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين في الختام للاتصال بمركز "937" لمعرفة آخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد، إضافة لمعرفة الإجراءات الصحية اللازم اتباعها والإجابة على أي من استفساراتهم.