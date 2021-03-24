ليبيا... سلالات متحورة خطيرة ترفع معدل إصابات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - أجرت قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الأربعاء، لقاء مع ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، التي أوضحت أن هناك زيادة في عدد الحالات الإيجابية اليومية في جميع أنحاء البلاد، مع نفس معدل الوفيات، حيث أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، أمس الثلاثاء، ارتفاع إصابات كورونا بتسجيل 901 حالة، و51 وفاة خلال 24 ساعة.

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وشهدت العاصمة طرابلس العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 398 إصابة، و29 حالة وفاة، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا. وإجمالا، ارتفع عدد المصابين بكورونا في ليبيا منذ بداية الأزمة إلى 153 ألفًا و411 شخصا، بينهم 10 آلاف و427 حالة نشطة، وتوفي 2564.

سبق أن أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، قبل عدة أيام، اكتشاف عينات مصابة بفيروس كورونا المتحور لسلالتي بريطانيا وجنوب أفريقيا بالبلاد، قائلا: "إن اكتشاف هذه الأنواع المتحورة في ليبيا قد يفسر ما يحدث حالياً من سرعة انتشار هذا الوباء وتفاقم الوضع الوبائي بصورة خطيرة".

وحول السلالات الجديدة، أوضحت ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا أن المنظمة تساعد بإرسال عينات مختارة من مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، بغرض التعرف على التسلسل الجيني لتأكيد وجود متغيرات جديدة في البلاد، بالتعاون مع أحد المختبرات المرجعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في الاتحاد الأوروبي.

وتابعت: نحن بانتظار النتائج التي ستساعدنا على مراقبة الوضع الوبائي للفيروسات المتحورة من مختلف السلالات.

وقالت إليزابيث هوف، إن مكتب الصحة العالمية في ليبيا يتابع مع وزارة الصحة الجهود المتعلقة بتوفير لقاح فيروس كورونا، والتواصل مع مبادرة "كوفاكس" التي تهدف إلى تسريع إتاحة أدوات مكافحة الجائحة عبر تعاون عالمي لتسريع عملية تطوير الاختبارات والعلاجات واللقاحات وإنتاجها وإتاحتها بشكل عادل.

وفي السياق نفسه، بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع وزير الصحة الليبي علي الزناتي، اليوم، دعم جهود الوزارة في مكافحة فيروس كورونا وسبل تمويل اللقاحات. وتطرقت المباحثات إلى سبل تمويل لقاحات كورونا ودعم جهود وزارة الصحة لمكافحة الجائحة.