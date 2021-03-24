ماذا تفعل الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الجسم... مسؤول تونسي يجيب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الهاشمي، اليوم الأربعاء، إن "آجال تلقي الجرعة الثانية من التلقيح المضاد لفيروس كورونا تتراوح بين 3 و4 أسابيع من تاريخ الحصول على الجرعة الأولى منه".

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وأشار الوزير في تصريحات لـ"وكالة تونس أفريقيا للأنباء"، إلى أنه "يمكن الحصول على الجرعة الثانية من التلقيح المضاد لكورونا بعد انقضاء 3 أو 4 أسابيع من تاريخ تلقي الجرعة الأولى".

لافتا إلى أن ذلك "ما ينص عليه البروتوكول الصحي المعمول به بالنسبة لكل من لقاحي "سيبوتنيك V" و"فايزر" المتوفرين حاليا في تونس".

وشدد ريس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا في تونس، على أن "الحصول على الجرعة الثانية من لقاحي "سيبوتنيك V" أو"فايزر" حتى بعد انقضاء أكثر من شهر كامل من تلقي الجرعة الأولى، لا يؤثر مطلقا على فاعلية التلقيح.

وأكد الوزير أن "الجرعة الأولى من هذا اللقاح تضفي مناعة عالية على الجسم في مكافحة فيروس كورونا، فيما تأتي الجرعة الثانية لتعزيز هذه المناعة بمقدار".