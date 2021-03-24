مختبر أسترازينيكا يدافع عن فاعلية لقاحه ضد "كوفيد-19"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دافع مختبر أسترازينيكا عن فاعلية لقاحه ضد "كوفيد-19" بعدما شككت هيئة أمريكية بنتائج التجارب السريرية عليه.



وتعهد مختبر أسترازينيكا، الثلاثاء، بأن يقدم في غضون 48 ساعة بيانات حديثة لهذه الهيئة الناظمة الأمريكية، مؤكدا أن النتائج الأولية التي أعلن عنها "ثابتة".

وكان لقاح أسترازينيكا يعد ركيزة أساسية في محاربة الوباء لأنه أرخص ثمنا ومن الأسهل تخزينه ونقله مقارنة مع اللقاحات الأخرى.

لكن الثقة فيه تراجعت بعدما علقت نحو 12 دولة مؤقتا استخدامه بسبب حالات قليلة من تجلط الدم، رغم أن منظمة الصحة العالمية وهيئات ناظمة أخرى خلصت إلى عدم وجود رابط بين هذا الأمر واللقاح.

كما واجه أسترازينيكا لأشهر تأخرا في الإنتاج والإمداد، حيث سلم 30% فقط من الجرعات التي وعد بها الاتحاد الأوروبي في الفصل الأول ما أثار توترا مع بروكسل.

وما زال الاتحاد الأوروبي منقسما بشأن تشديد شروط تصدير اللقاحات المصنعة على أراضيه، وهو إجراء سيستهدف مجموعة أسترازينيكا ويؤجج التوترات مع لندن التي تحرز تقدما كبيرا في حملة التطعيم.

ويجتمع ممثلو الدول السبع والعشرين التي تواجه خلافا مع المجموعة السويدية البريطانية بشأن تسليمها كمية أقل بكثير من اللقاحات المتوقعة، في قمة يومي الخميس والجمعة.