فيديو لمهندس عُماني يفاجئ بناته بعد غياب طويل يثير تفاعلا واسعا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أثار تصرف شخص قيل إنه مهندس بحري عماني، بعد مفاجأته بناته بحضوره كنادل في مطعم، بعد غياب أكثر من 133 يوما عن أسرته لظروف العمل، تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله من قبل ناشطين وحسابات إخبارية، فتاتين صغيرتين أثناء تواجدهما في مطعم، بدا خاليا من الزبائن، في اللحظة التي ظهر فيها رجل يرتدي كمامة وقبعة، وقد أحضر لهما الطعام على أنه ”نادل“، لتكتشف الفتاتان أن النادل هو والدهما .. وفق “إرم نيوز“.

وترددت الفتاتان قليلا من هول المفاجأة التي لم تتوقعاها، قبل أن تقتربا من والدهما، وتبادلاه العناق.

وتسبب المقطع المتداول بردود فعل متباينة بين مشيد بالفكرة.. ومشكك بتصرف الأب؛ معتبرا أن الأمر مجرد تمثيل.

ولم يعرف مكان وزمان تصوير الفيديو تحديدا، كما لم يتم الكشف عن هوية المهندس.

لمشاهدة الفيديو من هُنــــــــــــــــــا:

https://www.instagram.com/p/CMyy-b5FoYD/?utm_source=ig_web_copy_link