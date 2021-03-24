سوريا... إغلاق جميع الموانئ البحرية في طرطوس واللاذقية أمام الملاحة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزارة النقل السورية إنه تم إغلاق جميع المرافئ والموانئ والمراسي الصغيرة في محافظتي طرطوس واللاذقية أمام الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة اعتباراً من اليوم الساعة الواحدة ظهرا وحتى إشعار آخر.

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من جانبه، صرح المهندس هاني شريقي، المكلف تسيير أمور المديرية العامة للموانئ، بأنه تم إغلاق ميناءي طرطوس واللاذقية إضافة إلى موانئ الصيد والنزهة بسبب سرعة الرياح التي تبلغ حاليا نحو 80 كيلومترا بالساعة.

ولفت شريقي إلى أنه تم الطلب من السفن والمراكب أخذ الحيطة والحذر وإجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الحالات تفاديا لأي حوادث.

ووفق المديرية العامة للأرصاد السورية، تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز 80 كيلومتراً بالساعة والبحر متوسط إلى عال ارتفاع الموج.

في سياق متصل، واصلت العاصفة الترابية الليبية ضرب المحافظات المصرية، حيث وصلت صباح اليوم الأربعاء، إلى القاهرة والجيزة والقليوبية.

وشهدت المحافظات الثلاث هبوب العاصفة الترابية القادمة من ليبيا، وسط تراكم الأتربة مع سرعة رياح من متوسطة إلى قوية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".