برلماني أردني: مسألة مد لبنان بالكهرباء عبر الأراضي السورية "سياسية" وقانون قيصر عقد الأمر

دبي - محمود عبدالرازق - عمان – سبوتنيك. ولفت في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء إلى أن قانون العقوبات الأمريكي بحق سوريا المعروف بـ "قانون قيصر"، عقّد الأمور.

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وأوضح هنطش أن الوضع اللبناني المعقد لا يمكن فصله عن حاجة هذا البلد العربي إلى الكهرباء؛ مبيناً أنه، وقبل حدوث المشاكل الأخيرة في لبنان، ومن بينها انفجار مرفأ بيروت، كان لبنان يعاني عجزا كبيرا في الطاقة الكهربائية.

وقال هنطش، في هذا الصدد، "طلب (لبنان) قبل أكثر من عامين من الأردن طاقة كهربائية. يسمونها العبور، أي النقل من خلال خط عابر بيننا وبينهم. الحاجز الحقيقي في هذا الموضوع يتمثل في الوضع السوري، ولم يستطع الأردن أن يصل مع سوريا إلى مرحلة تسمح بمد الكهرباء [عبر أراضيها] إلى لبنان".

وأضاف، "لبنان ينتظر حلا لهذه المشكلة.. لنسميها المشكلة السياسية بيننا وبين سوريا. نحن حريصون في الأردن على تزويد لبنان بالكهرباء لكي يستطيع الخروج من محنته. هذه قضية إنسانية أكثر من كونها سياسية".

وكان الأردن ولبنان قد وقعا، في أيلول/ سبتمبر 2019، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة؛ وكذلك في ترشيد الطاقة عبر مشاريع مشتركة، بالاستفادة من مشروع الربط الكهربائي الثماني العربي.

وتتيح مذكرة التفاهم، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة الأردنية في حينه، التفاوض لتبادل الطاقة الكهربائية، من خلال الشركات المعنية في البلدين، وضمن إطار مشروع الربط العربي.

تجدر الإشارة إلى أن "قانون قيصر"، الذي وقعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في كانون الأول/ديسمبر 2019، يستهدف الشركات والأفراد الذين يقدمون التمويل إلى الحكومة السورية.

ويشمل القانون عددا من الصناعات، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة وغيرها.