رئيس وزراء مصر يوجه تحذيرا للمواطنين بشأن إصابات "كورونا" في رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / John MacDougall

وشدد مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على "ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص".

كما حذر رئيس الوزراء المصري، من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مؤكدأً أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال، خلال احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات، إن "مصر على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا"، موجها تحذيرا إلى المصريين بتوخي الحذر.

وأضاف: "عدينا من الموجة الأولى والثانية بخير وإن شاء الله هنعدي من الثالثة بس لازم نخلي بالنا"، مؤكدا أن "مصر تعمل على اللقاحات والتطعيم بشكل مستمر، إلا أنه يبقى حرص المواطن للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد".

كما أعلنت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، عن استعداد مصر للموجة الثالثة من فيروس "كورونا". وقالت، إن "الاستعداد في مصر للموجة الثالثة من فيروس كورونا، جاء اعتمادا على دروس من الموجتين الأولى والثانية، ونسق مع المديريات والهيئات للتنسيق والمراجعة اليومية لكل الاحتياجات وتانجات الأكسجين والأدوية والأطقم الطبية، ومدى التزامها وتدريبها".