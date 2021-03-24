بيان رسمي بعد أنباء عن تسريح العاملين من "مصر للطيران"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، هذه الأنباء مجرد "شائعة"، وأشار في بيانه إلى أن "تسريح العاملين بشركة مصر للطيران بالتزامن مع دمج الشركات التابعة لها ترشيداً للنفقات".

ولفت البيان المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء إلى أنه "انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تسريح العاملين بشركة مصر للطيران بالتزامن مع دمج الشركات التابعة لها ترشيداً للنفقات".

وأضاف أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء "تواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء".

وأكدت الوزارة "أنه لا صحة لتسريح العاملين بشركة مصر للطيران بالتزامن مع دمج الشركات التابعة لها".

وأوضحت أن "شركة مصر للطيران بصدد تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها، وفقاً للمعايير العالمية، دون الاستغناء عن أي من العاملين بها".

وشددت الوزارة في ردها على المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن "الشركة تهدف لرفع كفاءة العاملين بها، مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم ومستحقاتهم المالية".