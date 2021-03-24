هكذا ردت الرئاسة الفلسطينية على مبادرة الصين لعملية السلام

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر: "نرحب بالمبادرة الصينية التي أعلن عنها وزير الخارجية الصيني لإجراء حوار فلسطيني إسرائيلي في الصين لإطلاق عملية سلام تستند لقرارات الشرعية الدولية التي تجاوزتها تل أبيب وأدارت ظهرها ومشت".

وأضاف المصدر: "موقف الجانب الفلسطيني واضح ومتمسك بالسلام وفق قرارات الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين لا كما تريد إسرائيل السلام الذي تفصله وفق مقاسها الخاص".

وتسمي إسرائيل القدس عاصمتها "الواحدة وغير القابلة للتجزئة"، بما في ذلك مناطقها الشرقية والمركز التاريخي، والتي استُعيدت من الأردن قبل نصف قرن وضمتها فيما بعد.

فيما يطالب الفلسطينيون، كجزء من عملية السلام مع إسرائيل، المعلقة حاليا، بأن تتبع الحدود المستقبلية بين الدولتين ذات السيادة الخطوط التي كانت قائمة قبل حرب عام 1967، مع احتمال تبادل الأراضي.