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أثارت ضجة كبيرة... آخر تطورات واقعة خطف طفل من مستشفى مصري

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن مصادر أمنية، تأكيدها كشف غموض الواقعة، والقبض على المتهمة بخطف طفل من داخل مستشفى أبو الريش للأطفال.

© AP Photo / Amr Nabil

وأضافت المصادر أن المتهمة تخفت في ملابس الأطباء وارتدت معطفا أبيض ودخلت المستشفى ونجحت في خطف الطفل محمد حمادة البالغ من العمر 3 أشهر، بعدما أوهمت والدته أنها طبيبة ويحتاج لجلسة أوكسجين.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه تم اقتياد المتهمة إلى قسم شرطة السيدة زينب، تمهيدًا لاستجوابها بعد أن ألقي القبض عليها بعد ساعات من تخليها عن الطفل المخطوف في مستشفى أبو الدهب في الجيزة.

وبإبلاغ الشرطة، تبين أن الطفل هو صاحب الصور التي تداولت أخيرا من داخل مستشفى أبو الريش، والذي قيل أنه تم خطفه.

وتبيّن من التحريات أن والدته تقدمت ببلاغ بتغيب طفلها 3 أشهر من داخل مستشفى أبو الريش، وحررت محضرا في قسم السيدة زينب بالواقعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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