شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطالب فرنسا برفع الحجز عن أمواله المحجوزة فى باريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طالب وزير العدل العراقى، سالار عبد الستار محمد، السلطات الفرنسية، برفع الحجز عن مبالغ مالية عائدة للحكومة العراقية محجوزة لدى الحكومة الفرنسية.
وبحث سالار، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع السفير الفرنسى لدى العراق برونو أوبير، والقنصل لوك سبيبروك، والوفد المرافق لهما، علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وأكد وزير العدل فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا"، سعى العراق إلى فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك، ولا سيما فى إمكانيه توقيع مذكرة تفاهم أو تعاون في المجال القانوني وتبادل الخبرات بين وزارتى العدل العراقية والفرنسية فى المستقبل القريب.
وأوضح الوزير أنه ناقش مع الجانب الفرنسى إطلاق مبالغ مالية عائدة للحكومة العراقية محجوزة لدى الحكومة الفرنسية، وأنه طالب السلطات الفرنسية برفع الحجز عن هذه الأموال وإعادتها، علمًا بأن هناك قرارًا صادرًا من مجلس الأمن الدولى بإطلاق هذه المبالغ.