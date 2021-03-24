العراق يطالب فرنسا برفع الحجز عن أمواله المحجوزة فى باريس

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير العدل العراقى، سالار عبد الستار محمد، السلطات الفرنسية، برفع الحجز عن مبالغ مالية عائدة للحكومة العراقية محجوزة لدى الحكومة الفرنسية.

وبحث سالار، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع ‏السفير الفرنسى لدى العراق برونو أوبير، والقنصل لوك سبيبروك، والوفد المرافق لهما، علاقات التعاون بين ‏الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد وزير العدل فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا"، سعى العراق إلى ‏فتح آفاق جديدة ‏من ‏التعاون المشترك، ولا سيما فى إمكانيه توقيع مذكرة ‏تفاهم أو تعاون في المجال القانوني وتبادل الخبرات بين وزارتى العدل العراقية والفرنسية فى المستقبل القريب.‏

وأوضح الوزير أنه ناقش مع الجانب الفرنسى إطلاق مبالغ مالية عائدة للحكومة ‏العراقية محجوزة لدى الحكومة الفرنسية، وأنه طالب ‏السلطات الفرنسية برفع الحجز عن هذه الأموال ‏وإعادتها، علمًا بأن هناك قرارًا ‏صادرًا من مجلس الأمن الدولى بإطلاق هذه المبالغ.