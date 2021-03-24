شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحرينى يعزى رئيس الإمارات فى وفاة الشيخ حمدان بن راشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أعرب فيها عن تعازيه وصادق مواساته فى وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى ووزير المالية الإماراتى، سائلاً المولى العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.