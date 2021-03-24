شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف حقيقة الفيديو المتداول للعاصفة الرملية على جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حقيقة مقطع الفيديو المتداول لعاصفة رملية قوية على جدة.

وقال المتحدث، أن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعاصفة رملية على محافظة جدة قديم، مشيراً إلى أنه لا يتناسب مع وضع الرياح النشطة المثيرة للأتربة التي توثر على المحافظة حالياً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه في تقريرٍ له اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل محافظة جدة، والجموم، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الرابعة عصراً، داعياً لأخذ الحيطة والحذر.

من جانبها، نصحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة الجميع خاصة مرضى الربو والمصابين بالأمراض الصدرية بعدم التعرض للغبار والأتربة.

كما دعت إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل أثناء موجة الغبار، وإتباع إرشادات الطبيب واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الصدرية.