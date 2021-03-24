شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم تغطية الرأس للمرأة عند سجود التلاوة؟.. الشيخ «المصلح» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم تغطية الرأس للمرأة عند سجود التلاوة.
وقال الشيخ المصلح، خلال برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة: إنه يجوز للمرأة في سجود التلاوة أن تسجد على حالها.
وأضاف المصلح، أنه لا يشترط لها الستر أو تغطية الرأس كما هو الحال قي الصلاة.
كانت هذه تفاصيل خبر ما حكم تغطية الرأس للمرأة عند سجود التلاوة؟.. الشيخ «المصلح» يجيب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.