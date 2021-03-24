شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم تغطية الرأس للمرأة عند سجود التلاوة؟.. الشيخ «المصلح» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم تغطية الرأس للمرأة عند سجود التلاوة.

وقال الشيخ المصلح، خلال برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة: إنه يجوز للمرأة في سجود التلاوة أن تسجد على حالها.

وأضاف المصلح، أنه لا يشترط لها الستر أو تغطية الرأس كما هو الحال قي الصلاة.