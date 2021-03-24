شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الأرصاد»: المملكة تدخل مرحلة من التقلبات الجوية وتذبذب في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد الدكتور حسين القحطاني، أن أجواء المملكة تدخل مرحلة انتقالية تتسارع فيها التقلبات الجوية خاصة الرياح النشطة المثيرة للأتربة.

وأضاف “متحدث الأرصاد”، أن أجواء المملكة تشهد حالة من التذبذب في درجات الحرارة تستدعي من الجميع الالتزام الكامل بتعليمات الجهات المختصة والمتابعة المستمرة لمعلومات الطقس خاصة المسافرين ومرتادي البحر وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، تكوناً لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 55كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (حائل، تبوك، الشرقية).

فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض) مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.