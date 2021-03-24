شكرا لقرائتكم خبر عن «إمارة مكة»: الرحلات الجوية بمطار جدة لم تتأثر بموجة الغبار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، عدم توقف حركة الطيران بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، بسبب موجة الغبار والتقلبات الجوية التي تتعرض لها المنطقة، وعدد من المحافظات.
وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن الحركة الجوية في المطار لم تتأثر بالأحوال الجوية، لذلك لم يتم تأجيل أي رحلات بالمطار.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم باستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وشبه انعدام في الرؤية على جدة حتى الساعة الرابعة مساءً.
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