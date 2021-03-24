شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الغذاء والدواء» بشأن نسبة مادة «البرومات» في المياه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إن الجهات الرقابية وضعت حدوداً لمادة البرومات في المياه، وذلك لضمان سلامتها ومأمونيتها. وأضافت الهيئة عبر حسابها بتويتر، أن مادة البرومايد توجد في المياه بشكل طبيعي، ونتيجة تعرُّض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون تتحوّل مادة البرومايد إلى مادة البرومات. وأوضحت أن الدراسات أثبتت أن لها آثاراً سلبية على الصحة، لذا وضعت الجهات الرقابية حدوداً لهذه المادة في المياه، بحيث لا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر، لضمان سلامتها ومأمونيتها.

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