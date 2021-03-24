دمشق: نسعى لتأمين مقومات عودة اللاجئين من دول اللجوء

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Bassel Shartouh

دمشق - سبوتنيك. وأوضح مخلوف خلال المؤتمر الصحفي السوري الروسي المشترك الثالث، والذي ضم أيضا نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، ومدير الإدارة السياسية في الجيش السوري حسن سليمان، أن بلاده تسعى "لتأمين مقومات عودة اللاجئين من دول اللجوء".

وأضاف في حديثه من دمشق أن "دعم بعض الأطراف الإقليمية والدولية للتنظيمات الإرهابية يعرقل الجهود أمام عودة اللاجئين".

وتابع الوزير السوري: "الإجراءات القسرية أحادية الجانب ألحقت ضررا بالمدنيين ومنعت وصول الأدوية والأجهزة الطبية المنقذة للحياة في ظل كورونا".