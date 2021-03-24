رئيس وزراء إيطاليا يزور ليبيا في الأسبوع الأول من الشهر المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال دراغي أمام البرلمان الإيطالي اليوم، إنه سيقوم بزيارة إلى ليبيا "في السادس أو السابع من أبريل. في الأسبوع الأول من الشهر المقبل".

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وتابع: "من الواضح إن إيطاليا تدافع عن مصالحها الإقليمية"، بجانب أنها تتعاون مع ليبيا في هذا الأمر. وتأتي الزيارة بعدما قام وزير الخارجية لويغي دي مايو بزيارة إلى ليبيا خلال الأيام الماضية والتقى بقيادات السلطة الجديدة في البلاد.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، وصل في زيارة إلى ليبيا، الأحد الماضي، حيث التقى برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وتعد زيارة دي مايو الأولى لوزير خارجية أوروبي إلى ليبيا منذ تسلم السلطة الليبية الموحدة مقاليد الحكم تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بنهاية العام الجاري.