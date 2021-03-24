الأسد يوجه بإرسال 25 طنا من الأوكسجين كدفعة أولى لإنقاذ لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - كما شكر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، الرئيس الأسد لتأمين الأوكسجين، لأنه سيساهم في إنقاذ لبنان من كارثة، بحسب وكالة "سانا".

وقال حسن: "نشكر الرئيس الأسد لتأمين الأوكسجين لأنه سيساهم في إنقاذ لبنان من كارثة، وإنقاذ حياة الكثير من اللبنانيين"، بحسب الوكالة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الوزير حسن وصل إلى العاصمة السورية دمشق، للقاء نظيره السوري حسن الغباش ومسؤولين سوريين آخرين.

يذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة اللبناني، رمزي مشرفية، قد زار سوريا في وقت سابق، وعقد سلسلة من اللقاءات على مدى يومين تناول خلاله موضوع النازحين.

كما التقى الوزير حسن خلال زيارته لدمشق، وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، ووزير الداخلية، اللواء محمد خالد الرحمون، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف.