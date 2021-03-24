شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: فتح سفارتنا فى ليبيا عند تحسن الوضع الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، إن واشنطن تعتزم فتح السفارة الأمريكية فى ليبيا بمجرد أن يسمح الوضع الأمنى بذلك، وأضافت بورتر، فى تصريح، أوردته بوابة وسط الليبية، اليوم الأربعاء، "أنه جرى تعليق العمليات فى السفارة منذ عام 2014، لكن لدينا سفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، يعمل من سفارتنا فى تونس، ويسافر إلى ليبيا بشكل دورى لحضور لقاءات هناك".

يذكر أنه فى 17 مارس الجارى، ردت بورترعلى تساؤل بشأن إمكانية إعادة السفير الأمريكى إلى طرابلس،بعد التقدم السياسى الذى حدث فى ليبيا، قائلا"ليس لدينا حاليًّا أى شئ قيد الإعداد.

