الأمير البريطاني هاري يعلن توليه منصبا إداريا رفيعا في شركة ناشئة للتكنولوجيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الأمير البريطاني هاري، توليه منصبا إداريا رفيعا في شركة ناشئة للتكنولوجيا في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.



وتجمع تلك الشركة بين التدريب وتقنيات الحوسبة لصقل المهارات الذهنية للموظفين.

وسيركز دوق ساسكس في منصبه الجديد كـ"كبير مسؤولي التأثير" في شركة "بتر آب" الناشئة، على أهمية تعزيز الإمكانات البشرية إلى حدها الأقصى حول العالم، وفقا لرئيس الشركة التنفيذي أليكسي روبيشو.

وقال الأمير هاري في رسالة عبر مدونة "بتر آب"، "لدي قناعة راسخة بأن التركيز على صحتنا العقلية وإعطاء الأولوية لها يفتحان إمكانات وفرصاً محتملة لم نكن نعلم بوجودها في داخلنا".

وتعرّف "بتر آب" عن نفسها بأنها الشركة الرائدة عالميا في مجال التوجيه والإرشاد عبر الأجهزة المحمولة.

وتجمع منصة الشركة الناشئة بين العلوم السلوكية والذكاء الاصطناعي والتدريب البشري على تحسين النمو الشخصي والمهني، بحسب الشركة.

وأعلنت "بتر آب" الشهر الماضي جمعها 125 مليون دولار، حيث وصلت قيمتها السوقية الى 1,73 مليار دولار.

وقد تأسست "بتر آب" سنة 2013، ونمت لتضم أكثر من 270 موظفاً مع شبكة من حوالى ألفي مدرب.

ومن بين زبائنها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" و"شفرون" و"مارس" و"جيننتك" و"سناب" و"وورنر ميديا".

وبعد ابتعادهما رسميا عن العائلة الملكية البريطانية منذ عام، يعيش الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميجان ماركل في كاليفورنيا.