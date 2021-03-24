وزير الخارجية القطري يسلم الرئيس العراقي دعوة رسمية لزيارة الدوحة

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

بغداد - سبوتنيك. وبحسب بيان الرئاسة العراقية: "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء 24 مارس/ آذار 2021 في قصر السلام ببغداد، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأضاف البيان: "في مستهل اللقاء، نقل الوزير تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لرئيس الجمهورية برهم صالح، وسلّمه رسالة خطية من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تضمّنت دعوة رسمية لسيادته لزيارة قطر".

وأكّد صالح، بحسب البيان "أن أمام دول المنطقة مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات عبر تنسيق الجهود لدعم الحوار والدفع بمسارات الحل السياسي في تسوية المشاكل فيها، والعمل على تثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ودعم فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والتنمية".

من جانبه، أكّد الوزير القطري "التزام بلاده في دعم أمن واستقرار وسيادة العراق، وتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات".