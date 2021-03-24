السفير الصيني في السودان: بكين تمنح الخرطوم 250 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / AMANDA PEROBELLI

الخرطوم - سبوتنيك. وقال السفير شينمين، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في السفارة الصينية في الخرطوم، إن "الحكومة الصينية والجيش الصيني مستعدة لتقديم دفعة من اللقاح الصيني المضاد ضد فيروس كورونا إلى الجانب السوداني بشكل مجاني وستصل 250 ألف جرعة من اللقاح الصيني إلى مطار الخرطوم الدولي على متن طائرة صينية يوم الجمعة المقبل".

وأضاف شينمين أن "هذه الدفعة من اللقاحات تم تطويرها وإنتاجها من سينوفارم"، مشيرا إلى أن "هذه الدفعة تعتبر الأولي وتتواصل الدفعات".

وكانت وسائل إعلام رسمية صينية قد أشارت، نهاية فبراير/ شباط الماضي، إلى إنه تم استخدام أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية التي تدعمها الدولة، منها أكثر من 34 مليون جرعة داخل الصين والباقي بالخارج.

ويمكن تخزين تلك اللقاحات في درجات التبريد العادية مما يجعلها خيارا أكثر جاذبية لكثير من البلدان النامية التي تواجه صعوبة في استخدام منتجات منافسة من شركتي "مودرنا" و"فايزر" تتطلب درجات تبريد أعلى بكثير للتخزين طويل الأمد.