السفير الصيني في السودان: بكين تمنح الخرطوم 250 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / AMANDA PEROBELLI
وأضاف شينمين أن "هذه الدفعة من اللقاحات تم تطويرها وإنتاجها من سينوفارم"، مشيرا إلى أن "هذه الدفعة تعتبر الأولي وتتواصل الدفعات".
وكانت وسائل إعلام رسمية صينية قد أشارت، نهاية فبراير/ شباط الماضي، إلى إنه تم استخدام أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية التي تدعمها الدولة، منها أكثر من 34 مليون جرعة داخل الصين والباقي بالخارج.
ويمكن تخزين تلك اللقاحات في درجات التبريد العادية مما يجعلها خيارا أكثر جاذبية لكثير من البلدان النامية التي تواجه صعوبة في استخدام منتجات منافسة من شركتي "مودرنا" و"فايزر" تتطلب درجات تبريد أعلى بكثير للتخزين طويل الأمد.