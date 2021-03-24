دبي تعلن الحداد 10 أيام وتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية 3 أيام

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان نشرت المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قالت فيه: "نظراً للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية ستقتصر صلاة الجنازة على الفقيد على أفراد العائلة فقط".

وتابع البيان: "كما ستُقام صلاة الغائب على الفقيد اليوم عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة".

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وأوضح البيان أن

"الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة 3 أيام بدءاً من غد الخميس وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري".

وأعلن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة أخيه حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المال الإماراتي.