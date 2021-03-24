وزير الصحة اللبناني يصل إلى دمشق للقاء المسؤولين السوريين

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لوزارة الصحة اللبنانية، فقد "وصل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى دمشق للقاء المسؤولين السوريين، وسيلتقي بعد قليل وزير الصحة السوري حسن الغباش في مقر الوزارة".

يذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة اللبناني، رمزي مشرفية، قد زار سوريا في وقت سابق وعقد سلسلة من اللقاءات على مدى يومين تناول خلاله موضوع النازحين.

كما التقى خلال زيارته لدمشق، وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، ووزير الداخلية، اللواء محمد خالد الرحمون، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف،.

وأكد أن المباحثات بين الجانبين اللبناني والسوري تركزت على ملف النازحين السوريين، وخطة العودة التي أعدتها وزارة الشؤون وأقرتها الحكومة اللبنانية في يوليو/تموز الماضي.