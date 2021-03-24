روسيا: بوتين والأسد لم يتحادثا هاتفيا خلال الأيام الأخيرة

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "لا، لم يكن هناك أي اتصال في الأيام الأخيرة. ولكن، بالطبع، تم نقل تمنيات الشفاء العاجل من الرئيس الروسي إلى الرئيس الأسد".

© Sputnik . Ria novosti

قال السفير السوري في موسكو، رياض حداد، اليوم الأربعاء، إن الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، اللذين سبق تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا ، في تحسن وأنهما بصحة جيدة.

وكان حداد قد نفى سابقا، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، جميع الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام، والتي تفيد بنقل الأسد إلى موسكو لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال حداد: "هذا الكلام غير دقيق إطلاقا، السيد الرئيس بشار الأسد موجود في سوريا".

وكانت الرئاسة السورية أعلنت، يوم 8 آذار/ مارس، أن الرئيس الأسد وعقيلته أصيبا بـ"كوفيد-19"، وأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".