"هذه هي المبادرة الحقيقية"... سفير إيران في صنعاء ينتقد مبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - واعتبر السفير في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أن المبادرة "مشروع حرب دائمة" و"استمرار الاحتلال" وليس إنهاء للحرب.

وكتب السفير على "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن "مبادرة السعودية في اليمن، مشروع حرب دائم واستمرار الاحتلال وجرائم حرب وليست إنهاء للحرب".

​وتابع السفير: "المبادرة الحقيقية تعني: وقف الحرب بشكل كامل، رفع الحصاربشكل كامل، إنهاء الاحتلال السعودي، وسحب قواته العسكرية، وعدم دعم المرتزقة، والتكفيريين بالمال والأسلحة وحوار سياسي بين اليمنيين دون أي تدخلات خارجية".

وأعلنت المملكة العربية السعودية الاثنين الماضي، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لاتفاق سياسي شامل، تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المبادرة تتضمن فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، وتخصيص إيرادات السفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني لدفع رواتب الموظفين وفقا لاتفاق استوكهولم.

ودعا وزير الخارجية السعودي، "الحكومة الشرعية والحوثيين للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة"، معتبراً أنها "الحل الوحيد للخروج بحل سياسي".