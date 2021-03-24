شكرا لقرائتكم خبر عن «العنف الأسري» يتفاعل مع واقعة فتاة تعرضت للتعنيف من أسرتها بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الأربعاء، مع واقعة تعنيف فتاة على يد أسرتها بالرياض.

وقال المركز عبر تغريدة على حسابه بتويتر، إنه إشارة إلى ما تم تداوله حول فتاة تعرضت للعنف من قبل أسرتها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بالرياض.

وأشار إلى أنه جار اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للحالة وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.