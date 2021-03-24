شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على خطوات فحص بطارية الهواتف الذكية حال الرغبة في استبدالها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير تقني عنأنه قد يكون ضعف بطارية الهاتف الذكي مع مرور الزمن، سبباً في إبطاء الجهاز وانخفاض أدائه بشكل ملحوظ، لذا لا بد من التعرف على الوقت الذي يجب فيه استبدال بطارية الهاتف ببطارية جديدة.

وفيما يلي الطريقة التي تكتشف من خلالها بأن الوقت حان للتخلص من بطارية الهاتف القديمة، واستبدالها ببطارية جديدة.

أجهزة الآيفون

على أجهزة آيفون، يكون التحقق من صحة البطارية أمراً سهلاً من خلال التوجه إلى إعدادات الهاتف.

يمكنك العثور على الخيار ضمن الإعدادات البطارية صحة البطارية. هنا، يمكنك بسهولة الاطلاع على الإحصائيات ذات الصلة وقسم السعة القصوى حيث سيقارن هاتفك بين السعة الحالية والوقت الذي كان فيه هاتفك جديدًا.

بعد حوالي 500 مرة من شحن الهاتف، عادةً ما تنخفض نسبة السعة لديك إلى حوالي 80٪ من السعة الأصلية. بمجرد أن تصل سعة البطارية إلى أقل من 80٪، توصي آبل بتغيير بطارية هاتفك.

هواتف أندرويد

يمكن التحقق من صحة بطارية أجهزة أندرويد عن طريق تنزيل بعض تطبيقات البطارية، مثل تطبيقAccubattery.تم تصميم التطبيق لقياس الاستخدام الفعلي للبطارية وتوفير ميزات لتحسين عمر البطارية.

كما يمكن استخدام تطبيقDfndr Batteryالذي يعطي فكرة عن حالة البطارية، بما في ذلك عناصر مثل طاقة البطارية ودرجة الحرارة والسعة. عندما تكون حالة البطارية سيئة، وكانت هناك دورات شحن كثيرة جدًا منذ أن اشتريت هاتفك، فمن الجيد أن تقوم بتثبيت بطارية جديدة في جهازك