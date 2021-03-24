مصر... أول بيان رسمي بعد جنوج السفينة العملاقة في قناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان الهيئة، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، التي جنحت في الكيلومتر 151، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.

وبحسب البيان، وجّه ربيع رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشدداً على أن قناة السويس لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

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وأشار إلى أن "عمليات الإنقاذ الحالية تتم بواسطة 8 قاطرات أبرزها القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنا، حيث يتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة".

جدير بالإشارة أن طول سفينة الحاويات يبلغ 400 متر، وعرضها 59 متراً، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.