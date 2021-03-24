هيئة الإفتاء الكويتية: لقاح كورونا لا يفطر الصائم

القاهرة - سامية سيد - قالت ھیئة الإفتاء فى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة الیوم الأربعاء، إن حقنة اللقاح ضد فیروس كورونا المستجد، لا تفطر الصائم ولا بأس من أخذھا فى نھار شھر رمضان المبارك".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بیان صادر عن "الإفتاء" الكویتیة قوله "إنه إذا تعب المریض كثیرا من الصوم بسبب الحقنة التى أخذھا أو أشار علیه الطبیب المسلم الحاذق بالفطر دفعا للضرر عنه وتخفیفا للألم جاز له الفطر وعلیه القضاء بعد الشفاء" .

وجاء بيان ھیئة الإفتاء فى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویتیة ردا على سؤال بشأن حملة التطعیم التى تقوم بھا وزارة الصحة الكویتیة ضد فیروس كورونا المستجد .