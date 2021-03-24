قادمة من ليبيا... العاصفة الترابية تواصل ضرب المحافظات المصرية

دبي - محمود عبدالرازق - وشهدت المحافظات الثلاث هبوب العاصفة الترابية القادمة من ليبيا، وسط تراكم الأتربة مع سرعة رياح من متوسطة إلى قوية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس الأربعاء، وأوصت باتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

ولفتت الهيئة إلى أنه "نظرا للتغييرات السريعة لفصل الربيع وتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا الى جمهورية مصر العربية".

وأكدت أن هذا المنخفض يؤدي إلى "نشاط للرياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح من 40 الى 50 كلم في الساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة".