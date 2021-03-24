بعد جنوح سفينة... هيئة قناة السويس تحول مسار الإبحار إلى المجرى القديم

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "رويترز"، عن مصدرين كبيرين في قطاع الملاحة، قولهما إن "هيئة قناة السويس بمصر قررت تعديل نظام عبور السفن اليوم الأربعاء ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة بعد جنوح سفينة حاويات في القناة الجديدة بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأضاف المصدران أن "أعمال تعويم السفينة بدأت صباح اليوم بعد جنوحها الليلة الماضية".

وأدى جنوح سفينة حاويات ضخمة في قناة السويس إلى توقف الملاحة في القناة، فجر اليوم الأربعاء، فيما لم تنجح بعد محاولات تعويم السفينة من قبل هيئة قناة السويس.

© AP Photo / John MacDougall

ونقلت وسائل إعلام عالمية أن سفينة حاويات ضخمة جنحت في قناة السويس، ما أدى إلى ازدحام مروري للسفن في طرفي القناة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن السفينة الجامحة يطلق عليها إيفر جيفن ويبلغ وزنها 220 ألف طن وطولها 400 متر، ومملوكة لشركة الشحن التايوانية (إيفر غرين)، المسجلة في بنما، وكانت متجهة إلى ميناء روتردام في الصين.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر في هيئة قناة السويس، أن الهيئة تدخلت لإعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة من خلال ما يقرب من ثماني قاطرات، بقوة شد 50 إلى 160 طنا للقاطرة الواحدة.

وأفادت المصادر أنه في حال فشل محاولات التعويم، مقرر أن تلجأ قناة السويس إلى الاستعانة بسفن لتخفيف حمولة السفينة.

ولم يصدر بيان من هيئة قناة السويس عن الحادث حتى صباح اليوم الأربعاء.