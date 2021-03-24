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وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الوزراء ووزير المالية الإماراتى

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القاهرة - سامية سيد - نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أخاه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الوزراء الإماراتى ووزير المالية.

 

وكتب الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم فى حسابه الرسمى على تويتر  ‬: إنا لله وإنا إليه راجعون ... رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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