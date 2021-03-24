شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. صحو بالإمارات حار بالكويت و البحرين وعواصف ترابية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية فى دول الخليج، عن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأربعاء فى الدول، حيث يسود طقس صحو بالإمارات، وحار بالكويت والبحرين وتستمر العواصف الترابية بالسعودية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوناً لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 55كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق )حائل ،تبوك ،الشرقية) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( مكة المكرمة، المدينة المنورة ،الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض) مع أرتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة .



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً، ويكون حاراً خلال النهار، والرياح: جنوبية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتزداد سرعتها من 10 الى 15 عقدة في وقت لاحق، وتصل من 17 الى 22 عقدة عند المساء. ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام ويصل إلى 5 أقدام في عرض البحر عند المساء. درجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية. الرطوبة النسبية: العظمى 80 % والصغرى 15 %.

البحرين

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:53 والمد الثاني عند 00:15. والجزر الأول عند الساعة 16:48 والجزر الثاني عند الساعة 03:09.



بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 19:45 والمد الثاني عند الساعة 06:42. الجزر الأول عند الساعة 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:36.