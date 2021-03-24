شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة استيراد المنتجات ذات الطابع التجاري دون وجود سجل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت منصة “سابر” الإلكترونية التي تشرف عليها هيئة المواصفات والمقاييس، عن كيفية استيراد المنتجات الشخصية ذات الطابع التجاري غير المخصصة للبيع، دون الحاجة لوجود سجل تجاري.

وبينت المنصة أنه يمكن استيراد المنتجات الشخصية ذات الطابع التجاري عبر التقديم على خدمة المنتجات غير التجارية.

وأشارت المنصة، إلى أنه يمكن معرفة المزيد حول هذه الخدمة من خلال زيارة موقع المنصة.