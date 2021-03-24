شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس: عواصف ترابية وموجة من الغبار على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 55كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (حائل ،تبوك ،الشرقية) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة ،الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض) مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

اتساع رقعة الغبار

وتوقع “طقس العرب”، أن تتسع رقعة تأثير الرياح القوية والغبار اليوم الأربعاء، لتشمل كُل من الجوف والحدود الشمالية ومنطقة حائل والقصيم وحفر الباطن، وصولاً حتى شمال منطقة الرياض ،كما تشمل مدينة جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد تؤثر على أجزاء من شمال المنطقة الشرقية.

توصيات مهمة

هذه الأحوال الجوية تستوجب الانتباه من:

-خطر شدة لرياح التي قد تصل هباتها لما بين 80-100 كم/ساعة

-خطر التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار والأتربة المثارة

-خطر حدوث مضافات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار